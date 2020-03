Beyond Meat will weiter stark wachsen. Bislang sind die Fleischersatzprodukte in Taiwan, Singapur und Hongkong erhältlich. Ziel von Beyond-Meat-CEO Ethan Brown ist jetzt der Bau einer Produktionsstätte in China. Gibt das der Aktie Auftrieb für eine neue Rallye?In einem Interview mit Jim Cramer in der CNBC-Sendung "Mad Money" spricht der Firmenlenker von seinen Ambitionen, die Expansionspläne in Asien auszuweiten. Trotz der derzeit anhaltenden Ausbreitung der Corona-Epidemie sehe er keinen Grund ...

