Der bestehende Firmensitz in Altach stößt an seine Kapazitätsgrenzen: Dort sind inzwischen 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Marktgemeinde Rankweil hat Hörburger nun im Betriebsgebiet Rankweil Römergrund den Kauf eines Grundstücks mit 12.500 m² ermöglicht. Langfristig soll das gesamte Unternehmen dorthin übersiedeln.

In der ersten Bauetappe errichtet Hörburger in Rankweil eine 1.700 m² große Produktionshalle für die Fertigung moderner Luftleitsysteme. Sie werden für Lüftungsanlagen im Wohnbau und in der Industrie benötigt. Das Unternehmen investiert rund 4 Mio. Euro in den Neubau - ohne Grundstückskosten und Maschinen.

"Bei großen Industrieprojekten sind oft kurzfristige Entscheidungen erforderlich. Die eigene Fertigung ermöglicht uns hohe Flexibilität und kurze Produktionszeiten", erklärt Simon Hörburger, einer der drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...