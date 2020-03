Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung setzt sich im Syrien-Konflikt für eine humanitäre Schutzzone um Idlib ein, damit Binnenvertriebene angesichts des dortigen Konflikts humanitär versorgt werden können. "In Syrien geht es entscheidend darum, dass der Konflikt in Idlib nicht auf dem Rücken der Binnenvertriebenen ausgetragen wird", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, es gehe darum, "wie man Sicherheitsgarantien für die Binnenvertriebenen gewinnt, sodass sie humanitär versorgt werden können". Hier sehe man vor allem Russland in der Pflicht, "gemeinsam mit der Türkei eine Absprache zu treffen", sagte er mit Blick auf ein für Donnerstag geplantes Spitzentreffen beider Länder.

