Ballard Power wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (mitteleuropäische Zeit) die Zahlen zum vierten Quartal respektive Geschäftsjahr 2019 veröffentlichen. Auftragsseitig konnte der kanadische Brennstoffzellen-Entwickler zuletzt nicht überzeugen, aber vielleicht der Blick in die Bilanz. Das wird erwartet.Die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten rechnen mit einem Umsatz von 31,1 Millionen US-Dollar im Berichtszeitraum, unter dem Strich soll ein Verlust von 0,04 Dollar in ...

