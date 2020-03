Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX konnte sich am Mittwoch nach schwacher insgesamt schwacher Reaktion auf den FED Emergency Cut zurück über 12.000 Punkte stabilisieren. In er Tat kam es zu einer Attacke auf die 12.200er Region, aufgegriffen von mir in der DAX-Betrachtung für Mittwoch, ein Bruch blieb jedoch aus ...

