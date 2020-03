Mit 10 Millionen App-Installationen in dieser Serie bieten wir jetzt die sehr beliebte Snoopy-App zum Download an! Aus diesem Anlass verlosen wir die Amazon-Geschenkkarte (20 USD oder den Gegenwert von 20 USD) an 500 Personen, und weitere besondere Aktionen werden folgen!

Snoopy ist der berühmteste Beagle der Welt, jeder liebt ihn! CAPCOM präsentiert mit Snoopy Puzzle-Reise bereits das vierte Legespiel in der Serie, das für jeden leicht zu spielen ist. Der Download ist jetzt verfügbar!

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200304005620/de/

CAPCOM: Just tap! It's so simple! Fun puzzles! The official start of service for Snoopy Puzzle Journey! (Graphic: Business Wire)

Anlässlich des offiziellen Starts der App gibt es jetzt eine besondere Aktion. Es wird Zeit, sich darauf vorzubereiten! Halten Sie die Augen auf!

Downloads im Shop jeder Plattform verfügbar!

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.snworld

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1460552404

Amazon App Store:

http://www.amazon.co.jp/gp/mas/dl/android?p=jp.co.capcom.fireos.snworld

Zur Feier der Einführung des Spiels:

Amazon-Geschenkkarten-Gewinnspiel mit 500 Gewinnern

Wir veranstalten anlässlich der Einführung der Snoopy Puzzle-Reise Puzzle-App eine Geschenkaktion!

Wir verlosen Amazon-Geschenkkarten (20 USD oder den Gegenwert von 20 USD) an 500 Personen.

Werbezeitraum

Von der Veröffentlichung der App bis zum 9. März 2020, 14:59 Uhr (UTC)

ANMERKUNG: Weitere Informationen und die Regeln für die Teilnahme an dieser Aktion finden Sie auf der entsprechenden Website.

https://mobile.capcom.com/puzzlejourney/en/campaign/present_wcp.html

Offizielles Werbevideo für Snoopy Puzzle-Reise

https://youtu.be/thp_TRq-oeA

ANMERKUNG: Die Screenshots und Informationen in dieser Presseerklärung wurden während des Entwicklungsprozesses gemacht. Der Inhalt und die Einzelheiten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Übersicht

Genre: Puzzlespiel

Spieler: 1

Spielgebühren: Gratisspiel, mit artikelbezogener Zahlung und monatlichem Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 3. März 2020

Verfügbare Regionen: Geplant für 59 Länder einschließlich Japan

Offizielle Website:

https://mobile.capcom.com/puzzlejourney/en/

Hinweis zum Urheberrecht:

© 2020 Peanuts Worldwide, LLC. All game code CAPCOM Co., LTD.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200304005620/de/

Contacts:

Direktanfragen an:

Teruya Muramatsu

MO Business Promotions Department

CAPCOM Co., LTD.

48F, Shinjuku Mitsui Building, 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0448

E-Mail: publicity@eng.capcom.co.jp