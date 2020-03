BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Exportstopp von Atemmasken angesichts der Corona-Epidemie verteidigt. Dies sei "ein starker Eingriff in den Markt. Aber der Schutz der Bevölkerung geht vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen", sagte Spahn nach einem Treffen mit den Gesundheitsministern der Länder in Berlin. "Uns ist allen bewusst, das ist eine außergewöhnliche Lage, die unsere Gesellschaft und unser gesamtes Gesundheitssystem unter Stress setzt." Die Ausfuhrsperre für Medizingüter, die der Krisenstab aus Gesundheits- und Innenministerium verhängt hatte, werde so lange gelten, "wie der Bedarf bei uns nicht gedeckt ist", betonte Spahn.

Ein "deutlich kleinerer Eingriff in den Markt" seien Ausnahmeregelungen zur Produktion und zum Verkauf von Desinfektionsmitteln. Diese habe das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch gemeinsam mit dem Umweltministerium beschlossen, sagte Spahn. Apotheker könnten nun Mittel zur Händedesinfektion für den privaten Gebrauch auch aus Industriealkohol herstellen. Denn das Coronavirus sei alkoholsensibel, so Spahn. "Damit können dann auch in den Apotheken vor Ort Desinfektionsmittel leichter hergestellt werden."

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci erklärte, dass die beschlossenen Strategien nach wie vor wichtig seien. Bund und Länder seien sich "einig, dass keiner heute sagen kann, was Ausmaß und Zeit angeht", so Kalayci. Die Zahl der Corona-Fälle entwickle sich "dynamisch". Das Ziel sei, Großveranstaltungen zu durchdenken und mit Blick auf ältere Menschen "Schutzbereiche auch besser zu schützen". Die Länder begrüßten auch die weitere Entscheidung des Krisenstabs, dass es eine zentrale Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden geben soll, betonte die SPD-Politikerin.

Laut Robert-Koch-Institut sind inzwischen aus allen Bundesländern Corona-Erkrankungen gemeldet worden. Insgesamt liegt die Zahl bei 240 Personen. Weltweit sind 93.137 Personen an der Virusinfektion erkrankt.

