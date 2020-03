Das Fieberthermometer an den Devisenmärkten steigt. Es scheint, als hätten sich insbesondere die Währungen der aufstrebenden Volkswirtschaften mit dem Coronavirus angesteckt.Die neuesten Daten zur Volkswirtschaft Südafrikas zeigen aber nicht nur den Schock, den der Virus auf China und damit auf den Wachstumstreiber der Weltwirtschaft ausgeübt hat.Nach Regierungszahlen ist Südafrika im 2. Halbjahr 2019 in die Rezession gefallen. Dies ist bereits die zweite längere Phase mit fallender Wirtschaftsleistung seit Anfang 2018. Im 3. Quartal war die Wirtschaftsleistung Südafrikas um 0,8 % geschrumpft, und im 4. Quartal ging sie um 1,4 % zurück, wie Statistics SA mitteilte. Dies war ein deutlich stärkerer Rückgang als vom Markt erwartet. Und damit befindet sich Südafrika in der dritten Rezession seit 1994. Sieben von 10 Wirtschaftsbereichen schrumpften. Am stärksten traf es die Landwirtschaft, deren Wertschöpfung um 7,6 % zurückging. Dem Transport- und Logistiksektor ging es mit einem Rückgang von 7,2 % aber kaum besser, und der Bausektor schrumpfte um 5,9 %.

