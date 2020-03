Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta053/04.03.2020/18:00) - ... * Investition von rund 20 Mio. Euro * Langfristige Vermietung, CashFlow positiv * Konsequentes Investieren in Klein-und Mittelstädte



Frankfurt/M., den 4. März 2020. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frank-furt/M., übernimmt die Kupferpassage in Coesfeld in der Nähe von Münster. Erworben hat der Spezialist zur Entwicklung von innerstädtischen Gewerbeflächen in deutschen Klein-und Mittelstädten damit ein nahezu voll vermietetes Objekt in der 1A-Innenstadtlage, die nörd-lich des Ruhrgebiets liegt.



Das gemischt genutzte Objekt verfügt über ca. 10.000 qm Nutzfläche sowie 160 Pkw-Stellplätze. Das geplante Gesamtinvestment beträgt rund 20 Mio. Euro. Das 1985 errichtete Gebäude befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist langfristig u.a. an H & M, Thalia und dm-drogerie markt vermietet. ERWE erwartet aus der Bewirtschaftung des Objekts einen positiven Cash Flow.



Der Vorstand



Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobili-enbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immoblien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



german communications AG Jörg Bretschneider Milchstr. 6 B 20148 Hamburg T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340 presse@german-communications.com



Investor Relations: Hillermann Consulting e. K. Christian Hillermann Streit's Hof, Poststraße 14-16 20354 Hamburg T.+49-40-32027910, F. +49-40-320279114 office@hillermann-consulting.de



Aussender: ERWE Immobilien AG Adresse: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Hillermann Tel.: +49 40 320 279-10 E-Mail: office@Hillermann-Consulting.de Website: www.erwe-ag.com



ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



