Der EuroStoxx50 legt am Mittwoch 1,44 Prozent auf 3420,56 Punkte zu.Paris - Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 knüpfte mit plus 1,44 Prozent auf 3420,56 Punkte an seine bislang solide Wochentendenz an. Es war der dritte Gewinntag in Folge. In Paris stieg der Cac 40 um 1,33 Prozent auf 5464,89 Zähler. In London gewann der FTSE 100 1,45 Prozent auf 6815,59 Punkte. Auch die tonangebenden New Yorker Börsen schwenkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...