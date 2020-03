Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:47 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.420,56 +1,44% -8,67% Stoxx50 3.173,67 +2,03% -6,74% DAX 12.127,69 +1,19% -8,46% FTSE 6.815,59 +1,45% -10,93% CAC 5.464,89 +1,33% -8,58% DJIA 26.531,30 +2,37% -7,03% S&P-500 3.065,78 +2,08% -5,11% Nasdaq-Comp. 8.845,95 +1,86% -1,41% Nasdaq-100 8.767,03 +2,01% +0,39% Nikkei-225 21.100,06 +0,08% -10,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,85 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,38 47,18 +0,4% 0,20 -21,6% Brent/ICE 51,59 51,86 -0,5% -0,27 -20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.642,86 1.640,75 +0,1% +2,11 +8,3% Silber (Spot) 17,22 17,25 -0,2% -0,03 -3,5% Platin (Spot) 874,85 880,50 -0,6% -5,65 -9,3% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,2% +0,01 -7,6%

Die Ölpreise drehen ins Minus. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. Februar ausgeweitet, wenn auch nicht so dramatisch wie gedacht. Allerdings kletterte die US-Förderung auf ein Allzeithoch. Die abermals extrem schlechten Wirtschaftsdaten aus China deuteten zudem auf ein Nachfragerückgang hin, heißt es. Eine zusätzliche Fördermengensenkung durch das Erdölkartell Opec mit weiteren Staaten scheint zudem wieder etwas fraglich zu sein. Russland habe einen entsprechenden Plan aus Saudi-Arabien abgelehnt, heißt es aus informierten Kreisen. Der Goldpreis kann die Vortagesgewinne behaupten, nachdem er den höchsten Tagesgewinn seit Juni 2019 verzeichnet hatte. Sinkende Zinsen, steigende Inflation sowie die konjunkturelle Abschwächung steigerten die Attraktivität des Edelmetalls, heißt es.

FINANZMARKT USA

Was die US-Notenbank am Vortag nicht geschafft hat, gelingt am Mittwoch der US-Innenpolitik: Die Wall Street legt mit dem Sieg von Joe Biden beim "Super Tuesday" der Demokraten zu, nachdem eine überraschende Leitzinssenkung der Fed am Vortag den Absturz der US-Börsen sogar noch beschleunigt hatte. Eine Präsidentschaftskandidatur des linksgerichteten Bernie Sanders, das "Schreckgespenst" vieler Börsianer, wird durch das wichtige Zwischenergebnis der US-Vorwahlen unwahrscheinlicher. Auch die Volatilität, die am Vortag noch extrem gewesen war, schwächt sich deutlich ab - ein Zeichen sinkender Verunsicherung. Zwar offenbaren sich die negativen konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Epidemie abermals an schwachen Konjunkturdaten aus China einschließlich Hongkong, doch zeigen sich in den USA bislang kaum konjunkturelle Bremsspuren: Laut Arbeitsmarktdienstleister ADP haben die US-Unternehmen ihren Personalbestand im Februar stärker aufgestockt als erwartet. Und der ISM-Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes lieferte für Februar ebenfalls eine positive Überraschung. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise bricht um 7 Prozent ein. Der Technologie-Konzern hat seine Prognose für den Cashflow im laufenden Jahr gesenkt. Das Unternehmen spricht zur Begründung von Ausfällen in der Lieferkette - wohl wegen des Coronavirus. Die Auswirkungen des Coronavirus wird auch den Cashflow von General Electric im ersten Quartal um 300 bis 500 Millionen Dollar schmälern, wie der US-Großkonzern schätzt. An seiner Jahresprognose für die Kennziffer hält das Unternehmen aber fest. Die Aktie steigt leicht an. Der Erfolg von Joe Biden, einem Verfechter der gesetzlichen Krankenversicherung, beim "Super Tuesday" verleihen der Aktie von UnitedHealth Aufwind. Das Papier des Versicherers verteuert sich um 8,2 Prozent. Auch Cigna und Humana schnellen um 9,2 bzw. 12,4 Prozent in die Höhe.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit Aufschlägen haben die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte den Handel beendet. Dabei war zu beobachten, dass der Handel unverändert nervös verläuft, die Schwankungen waren teilweise beachtlich. Nachdem die US-Notenbank am Vortag die Zinsen gesenkt hatte, folgte nun die Bank of Canada. An der Börse wird davon ausgegangen, dass noch weitere Notenbanken folgen werden. Aus den USA gab es zudem überraschend gute Wirtschaftsdaten. Für Erleichterung sorgte auch der "Super Tuesday" in den USA. Hier hat Joe Biden besser abgeschnitten als befürchtet und damit zu Bernie Sanders aufgeschlossen. Ein Wahlkampf zwischen dem sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnenden Sanders und Trump löste an der Wall Street gewisse Ängste aus. Die Bayer-Aktie profitiert von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank und gewann 4,3 Prozent. Die 2019er Zahlen von Brenntag (plus 5,5 Prozent) blieben nach Ansicht der DZ Bank ohne Überraschungen. Von leicht übertroffenen Erwartungen im vierten Quartal und einer breiten Prognosespanne für 2020 sprach die Citigroup bei Evonik. Die Aktie legte um 6,0 Prozent zu. In Mailand schloss die Aktie von Exor mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent. Der Finanzinvestor verkaufte den Rückversicherer PartnerRe für 9 Milliarden Dollar an den französischen Versicherer Covea.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1123 -0,43% 1,1158 1,1154 -0,8% EUR/JPY 119,46 -0,21% 119,82 119,82 -2,0% EUR/CHF 1,0641 -0,39% 1,0681 1,0673 -2,0% EUR/GBP 0,8662 -0,65% 0,8707 0,8702 +2,3% USD/JPY 107,38 +0,20% 107,39 107,40 -1,3% GBP/USD 1,2842 +0,23% 1,2814 1,2817 -3,1% USD/CNH (Offshore) 6,9241 -0,37% 6,9345 6,9490 -0,6% Bitcoin BTC/USD 8.720,01 -0,62% 8.783,26 8.726,01 +20,9%

Am Devisenmarkt erholt sich der US-Dollar etwas von der Vortagesschwäche im Zuge der Zinssenkung - der WSJ-Dollarindex steigt um 0,1 Prozent nach Vortagesabgaben von 0,4 Prozent. Der Euro gibt die Gewinne des Vortages fast vollständig ab. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung in Folge eines schwächeren Dollars nach der Zinssenkung der Fed bis auf 1,12 Dollar geklettert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angeführt vom klaren Tagesgewinner Seoul haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch mehrheitlich mit kleinen Gewinnen geschlossen. Für Rückenwind in Südkorea, der Kospi schoss um 2,2 Prozent nach oben, sorgte ein Ausgabenprogramm der Regierung über 10 Milliarden Dollar mit dem Ziel, die negativen Folgen der neben China besonders in Südkorea stark grassierenden Virusepidemie zu dämpfen. Dass am Vortag die US-Notenbank mit dem gleichen Ziel den Leitzins um einen halben Punkte senkte, rief insgesamt aber in der Region keine Euphorie hervor, nachdem bereits an der Wall Street die Kurse danach sogar deutlicher gefallen waren. Die normalerweise von den Aktienmärkten positiv aufgenommene Zinssenkung wurde zum einen als eher beunruhigendes Signal gewertet, was die Tragweite der Coronavirus-Epidemie betrifft, zum anderen gibt es Zweifel an der Wirksamkeit von Zinssenkungen. Schließlich habe man es mit einer Verbrauchervertrauenskrise zu tun und Produktionsprozesse wie Lieferketten blieben trotz der Zinssenkung stark beeinträchtigt. Etwas gebremst wurde die Stimmung daneben vom von Caixin ermittelten chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er war wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong fiel ein am Mittwoch veröffentlichter Einkaufsmanagerindex sehr stark zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa lässt 150 Maschinen wegen Coronavirus am Boden

Wegen gesunkener Nachfrage infolge des Coronavirus wird die Lufthansa 150 Flugzeuge von 763 Maschinen am Boden lassen, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Die Maßnahme betrifft alle Fluggesellschaften der Gruppe, sowohl die Langstrecken- als auch Kurzstreckenflüge sind betroffen. Zudem sollen alle Flugrouten daraufhin beobachtet werden, ob möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein könnten.

Fitch senkt Thyssenkrupp auf BB- von BB+; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch bescheinigt dem Industriekonzern Thyssenkrupp eine schwächere Bonität. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating für den MDAX-Konzern um gleich zwei Stufen auf BB- gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Fitch begründete den Schritt mit der schwächeren Aufstellung des Unternehmens durch den Verkauf des profitablen Aufzuggeschäfts, gepaart mit der Erwartung einer schwächeren Barmittelgenerierung nach Abschluss des Verkaufs.

GFT Technologies hält Dividende trotz Gewinnrückgang stabil

Hohe Aufwendungen haben der GFT Technologies SE im vergangenen Jahr unter dem Strich bei steigenden Erlösen einen Gewinnrückgang beschert. Gleichwohl sieht das Unternehmen seine eigenen Prognosen übererfüllt. Die Aktionäre sollen eine gleichbleibende Dividende von 30 Cent je Aktie erhalten. 2020 sollen Umsatz und Ergebnis weiter steigen.

Hypoport mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum

Der Finanzdienstleister Hypoport hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 337 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um 13 Prozent auf 33 Millionen Euro.

