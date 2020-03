Noch immer dominierten einheimische Elstar, Jonagold und Braeburn das Geschehen. Von der Bedeutung her schlossen sich Pinova und Boskoop an. Die Kondition verschlechterte sich punktuell, sodass die Vertreiber gezwungen waren, ihre Aufrufe zu reduzieren. In Berlin traf dies vor allem auf Topaz zu. Dort tauchten Wellant auf, die in gelegter Aufmachung bis zu 1,40 € je kg kosteten....

