Um gegen Desinformation, instrumentelle Angriffe und unfairen Wettbewerb infolge des Coronavirus in Italien zu kämpfen, startet die erste Kampagne MangiaItaliano ("iss italienisch") in Italien und im Ausland, um den Ruf von "Made in Italy" zu retten. Aber zuerst zur Verteidigung des Landes, der Wirtschaft und Arbeit und vor allem, um den größten Reichtum...

Den vollständigen Artikel lesen ...