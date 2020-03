Hohe Regenintensität in Gegenden wie Ayacucho, Tacna, Cusco und Arequipa könnten sich negativ auf verschiedene Erträge auswirkten, wie Kartoffeln. Der Minister für Landwirtschaft und Bewässerung, Jorge Montenegro, sagte, dass sich in dem Land "das Phänomen La Niña bildet". Er erklärte, dass in der südlichen Gegend Anomalien gesehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...