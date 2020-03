Die Lungenkrankheit, die das Coronavirus auslöst, hat die Aktienmärkte weltweit fest im Griff. An den Börsen fürchtet man sich vor den wirtschaftlichen Folgen. Doch die US-Investmentbank JPMorgan lässt sich in ihrer bullischen Haltung nicht irritieren.? Leitzinsanpassungen der Fed vorhergesehen ? Optimistisches Jahresendziel für S&P 500 ? Im Abschwung zuschlagenAnleger sehen sich gegenwärtig einem regelrechten Marktchaos gegenüber. Die Aktienmärkte hierzulande aber auch in Übersee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...