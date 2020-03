HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" schreibt zu den aktuellen Entwicklungen in Syrien:



Während sich vor aller Augen in Idlib eine Katastrophe abspielt, reden die Europäer nicht über die Opfer, sondern über ihre Angst um die eigenen Grenzen. Erschienen noch vor ein paar Jahren die Gedankenspiele von AfD-Politikern, dass man Grenzen mit Waffengewalt vor Flüchtlingen schützen müsse, wie ein unerhörtes Tabu, werden mittlerweile Flüchtlinge an europäischen Grenzen mit Tränengas und Schüssen vertrieben. In diesem Krieg gibt es nicht nur Täter, sondern auch viele Komplizen. Dieser Krieg ist keine Tragödie, er ist ein Verbrechen. Und die, um die es jetzt gehen müsste, tauchen allenfalls als politisches Druckmittel auf: die Menschen von Idlib, die vor verschlossenen Grenzen ausharren und nicht zurückkönnen. Die um ihr Leben fürchten und bangen, was die Mächtigen sich als Nächstes ausdenken werden.