BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Menschen in Deutschland unternehmen eine Kurzreise mit dem Fahrrad. Das hat die am Donnerstag veröffentlichte Radreiseanalyse 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ergeben. Demnach ist eine Kurzreise eine Fahrradtour mit maximal zwei Übernachtungen. Im vergangenen Jahr haben 5,2 Millionen Menschen unter der Woche und 6,8 Millionen am Wochenende einen solchen Kurztrip unternommen. 2018 waren es noch 4,1 Millionen, beziehungsweise 6,1 Millionen Menschen. Eine Sprecherin des ADFC erklärte dazu: "Statt eines langen Jahresurlaubs machen die Menschen gern und immer häufiger mehrere Kurzurlaube über das Jahr verteilt." Dabei würden sie sich auch gerne aktiv erholen.



Zur Vorbereitung von Tagesausflügen mit dem Rad spielt der Analyse zufolge das Internet eine immer wichtigere Rolle. So bereiteten sich im letzten Jahr 73 Prozent der Befragten online auf den Ausflug vor. 2018 nutzten nur 63 Prozent das Internet zur Recherche. Während der Tour orientierten sich die Befragten zwar immer noch hauptsächlich klassisch an Wegweisern. Doch die Recherche mit dem Handy wird immer wichtiger: Mehr als die Hälfte (52,8 Prozent) nutzte dazu 2019 das mobile Internet. Ein Jahr zuvor waren es noch 37 Prozent./sb/DP/zb