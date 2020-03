WIEN (dpa-AFX) - Das Ölkartell Opec berät am Donnerstag an seinem Hauptsitz in Wien über weitere Kürzungen der Rohölproduktion. Zuletzt ist der Ölpreis auch aufgrund des neuartigen Coronavirus kräftig unter Druck geraten und lag für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zeitweise unter 51 US-Dollar. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht sogar davon aus, dass die Rohöl-Nachfrage erstmals seit zehn Jahren zurückgehen wird.



Verschiedene Experten rechnen daher damit, dass die 14 Opec-Staaten und ihre zehn Kooperationspartner ("Opec+") ein neues Förderlimit vereinbaren werden. Unklar ist aber, ob eine solche Maßnahme einen nennenswerten Effekt auf den Ölpreis und damit möglicherweise auch auf die Benzinpreise haben kann. Die große "Opec+"-Runde kommt am Freitag für ihre Beratungen zusammen.



Die Opec und ihre Kooperationspartner, dazu zählt auch Russland, versuchen seit etwas mehr als drei Jahren, mit Produktionskürzungen den Ölpreis zu stabilisieren. Vor allem das Opec-Schwergewicht Saudi-Arabien wünscht sich einen deutlich höheren Ölpreis und kürzt dafür freiwillig, während Russland bei den Diskussionen über weitere Limits meist zurückhaltender auftritt./nif/DP/zb