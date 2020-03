BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat den Entwurf einer nationalen Gleichstellungsstrategie auf den Weg gebracht und zur Abstimmung an die anderen Ministerien gegeben. Ziel ist es, dass die Bundesregierung bei allen Gesetzen und Förderprogrammen die Gleichstellung von Frauen und Männern berücksichtigt. "Bislang gibt es kein ressortübergreifend abgestimmtes, gemeinsames Vorgehen der Bundesregierung, um dies zu erreichen. Das wollen wir ändern", sagte Giffey den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag).



Konkrete Ziele sind neben der Entgeltgleichheit und einer eigenständigen wirtschaftlichen Sicherung von Frauen bis hin zur Rente auch die gleichberechtigte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen sowie die gleichberechtigte Repräsentanz in Kultur, Wissenschaft, Demokratie und auf Führungspositionen. "Bis zum Sommer soll die Strategie im Kabinett verabschiedet werden. Für die kommende Legislaturperiode schlagen wir eine Überprüfung der vereinbarten Ziele vor, um zu sehen was in den jeweiligen Politikfeldern und Lebensbereichen erreicht wurde", kündigte Giffey an./and/DP/zb