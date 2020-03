=== *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 10:00 Online-PK), Bochum *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK via Webcast), Unterföhring *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Metzingen *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck 07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK via Webcast), Wiesloch *** 08:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK via Webcast), Hannover *** 08:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 Vorstellung neuer strategischer Rahmen; 10:00 PK und Analystenkonferenz per Video-Webcast), Düsseldorf 09:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei der DGB-Konferenz "Stark im Wandel", Gelsenkirchen *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, HV, Zwingenberg 13:00 EU/Chefunterhändler Barnier, PK nach der ersten Verhandlungsrunde mit Großbritannien, Brüssel 14:00 DE/EU-Justizkommissar Reynders, PK zu Rechtsstaatlichkeit, Datenschutz und Kampf gegen Hassreden im Internet, Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,3% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: -0,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: +2,5% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 219.000 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** - AT/Opec, Ministertreffen, Wien - RU/Treffen von Russlands Präsident Putin mit dem türkischen Staatschef Erdogan zum Syrien-Konflikt, Moskau ===

