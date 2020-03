Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDEL - Europäische Union und USA nähern sich im Handelsstreit an. EU-Handelskommissar Phil Hogan sagte im Handelsblatt-Interview, die Gespräche zwischen beiden Seiten über ein begrenztes Abkommen liefen "konstruktiv". Von einem möglichen Deal könnte demnach auch die deutsche Wirtschaft profitieren: "Es gibt Spielraum, um die Zölle auf viele europäische Industriewaren zu verringern", sagte Hogan. US-Präsident Donald Trump und der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten im Sommer 2018 vereinbart, über ein Industriezollabkommen zu verhandeln. Die Gespräche kamen aber lange kaum voran, weil Washington auf der Öffnung des europäischen Landwirtschaftssektors bestand - für die EU eine rote Linie. Nach dem Treffen Trumps mit Junckers Nachfolgerin Ursula von der Leyen Ende Januar in Davos kam aber Bewegung in die Verhandlungen. Er erwarte eine Vereinbarung zu Zollsenkungen, sagte Hogan. Deren Umfang hänge vom Gesamtpaket ab.(Handelsblatt S. 4)

KLIMAZIELE - Die Bundesregierung verfehlt mit ihren Instrumenten zur CO2-Reduzierung die selbst gesteckten Klimaziele. Das besagen zwei Gutachten im Auftrag des Wirtschafts- und Umweltministeriums, deren Ergebnisse dem Spiegel vorliegen. Schuld daran vor allem: die Emissionen des Verkehrs. "Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass das Klimaschutzprogramm 2030 nicht ausreichen wird, um diese Emissionsminderungsziele zu erreichen", heißt es in einer internen Auswertung der Ministerien. Das Defizit wachse im Laufe der Dekade an, heißt es weiter, es beträfe "alle Sektoren" außer der Abfallwirtschaft. (Der Spiegel)

KLIMAZIELE - Auf dem 13. Finanzplatztag der WM Gruppe hat Sven Giegold, Europaabgeordneter aus NRW und Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, beklagt, dass die EU-Kommission mit der Vorlage ihres Vorschlags für ein europäisches Klimagesetz noch kein konkretes CO2-Minderungsziel für 2030 vorgegeben hat. "Wir brauchen, um eine Chance zu haben, zumindest das Zwei-Grad-Ziel zu halten, mindestens minus 55 Prozent, eher minus 65 Prozent bis 2030." Die EU-Kommission habe sich nicht mal getraut, verbindlich vorzulegen, wie der Minderungspfad bis 2030 aussehen solle. Stattdessen feiere sich der Kontinent dafür, dass man ab 2050 klimaneutral sein wolle. Das sei völlig unzureichend. Die Bundesregierung kritisierte Giegold dafür, dass sie sich nicht der Forderung von zwölf EU-Staaten angeschlossen habe, die die Kommission aufgefordert haben, das Minderungsziel von minus 55 Prozent bis 2030 zügig vorzulegen. (Börsen-Zeitung S. 1)

STROMPREIS - Die Industrie verlangt eine verlässliche Zusage, dass sie für steigende Strompreise entschädigt wird. Andernfalls seien Zukunftsinvestitionen gefährdet. An diesem Donnerstag soll das Kohleausstiegsgesetz vom Bundestag verhandelt werden. Dort ist von einem "angemessenen Zuschuss" die Rede. (Handelsblatt S. 10/FAZ S. 17)

FINANZTRANSAKTIONSSTEUER - Ein Gutachten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) im Auftrag der Bundesregierung fordert nach einem Bericht der Bild-Zeitung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Nachbesserungen bei der geplanten Finanztransaktionssteuer. Die laut den Forschern "größte Schwäche" des Gesetzesvorschlags ist, dass Scholz nur an der Börse gehandelte Aktien besteuern will. Das passe nicht zur heutigen Struktur der Finanzmärkte und reduziere die Einnahmen "erheblich", heißt es in dem Gutachten. Auch treffe die Steuer die falschen, warnen die Forscher. "Gerade Investoren, die sich aktiv und transparent am Markt beteiligen, werden besteuert", heißt es im Gutachten. Geschont würden hingegen intransparente Akteure, die mit hochriskanten Finanzinstrumenten wie Derivaten oder im Hochfrequenzbereich handelten. (Bild-Zeitung)

MAUT - Das Kanzleramt hatte früh vor der Pkw-Maut gewarnt. Das zuständige Fachreferat in Merkels Haus wies immer wieder auf die europarechtlichen Risiken des CSU-Projekts hin. Aber die Verkehrsminister Dobrindt und Scheuer konnten ihre Pläne durchziehen - bis zum Debakel. An der Spitze der Bundesregierung wurden jahrelang Bedenken gegen die CSU-Pläne zur Einführung einer nur Ausländer belastenden Pkw-Maut vorgetragen. Dies zeigen Unterlagen, die der Welt vorliegen. Damit stellt sich die Frage nach der Verantwortung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Mautdebakel. (Welt S. 5)

March 05, 2020

