Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn am 23. März wirksam:

=== + MDAX - NEUAUFNAHME Hellofresh + MDAX - AUSGESCHIEDEN Dialog Semiconductor + TecDAX - NEUAUFNAHME Isra Vision + TecDAX - AUSGESCHIEDEN Dialog Semiconductor + SDAX - NEUAUFNAHME Godewind Immobilien Steinhoff International Adler Real Estate SNP Schneider-Neureither & Partner + SDAX - AUSGESCHIEDEN HelloFresh SGL Carbon Dr. Hönle Heidelberger Druckmaschinen + Stoxx-600 - NEUAUFNAHME BAWAG GROUP AG (AT, Banks) RATIONAL (DE, Industrial Goods & Services) TEAMVIEWER AG (DE, Technology) ACCIONA S.A. (ES, Construction & Materials) LA FRANCAISE DES JEUX (FR, Travel & Leisure) VISTRY GROUP (GB, Personal & Household Goods) GENUS (GB, Health Care) GAMES WORKSHOP (GB, Personal & Household Goods) REDROW (GB, Personal & Household Goods) TRAINLINE PLC (GB, Travel & Leisure) COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC (GB, Personal & Household Goods) BE SEMICONDUCTOR (NL, Technology) ENTRA (NO, Real Estate) SAMHALLSBYGGNADSBOL AGET NORD (SE, Real Estate) WIHLBORGS FASTIGHETER (SE, Real Estate) + Stoxx-600 - HERAUSNAHME TELENET GRP HLDG (BE, Media) OC OERLIKON (CH, Industrial Goods & Services) HELLA (DE, Automobiles & Parts) K + S (DE, Chemicals) BANKIA (ES, Banks) AIR FRANCE-KLM (FR, Travel & Leisure) ALTRAN TECHNOLOGIES (FR, Technology) JCDECAUX (FR, Media) CASINO GUICHARD (FR, Retail) LAGARDERE (FR, Media) TULLOW OIL (GB, Oil & Gas) JUPITER FUND MANAGEMENT (GB, Financial Services) NMC HEALTH (GB, Health Care) AIB GROUP (IE, Banks) PIRELLI & C. S.P.A. (IT, Automobiles & Parts) ===

March 05, 2020 00:20 ET (05:20 GMT)

