The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3SG0002082 NSW TREASURY 20/33 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A255CR0 THUERINGEN LS 2040 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A28TW90 RII RE.IM.IN 20/25 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DDA0WY4 DZ BANK IS.A1278 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XL9 DZ BANK IS.A1293 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XP0 DZ BANK IS.A1296 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2R94 LB.HESS.THR.CARRARA03C/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SA3 LB.HESS.THR.CARRARA03D/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SB1 LB.HESS.THR.CARRARA03E/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3CY5 LB.HESS.THR.CARRARA07A/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YU5 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3AC7 NORDLB FESTZINS.ANL 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3AD5 NORDLB FESTZINS.ANL 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3AE3 NORDLB FESTZINS.ANL 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA NO0010868284 NORW.AIR SH. 19/24 CV BD01 BON USD NCA XFRA SE0013774957 AZERION HOL. 20/23 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US025537AN10 AM.EL.POWER 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US025537AP67 AM.EL.POWER 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US13648TAA51 CAN.PAC.RAI. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA USU1852LAF41 CLEVELD-CLI. 20/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US58013MFL37 MCDONALDS 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US58013MFM10 MCDONALDS 20/30 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS2126161681 RELX FIN. 20/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2126161764 RELX FIN. 20/28 BD02 BON EUR N