FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.897 EUR12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.395 EURKT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.045 EURR6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.135 EURTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.061 EUR2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.024 EUR76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.341 EUR358 XFRA US90171V2043 TWIN RIV.WORLDWIDE HLDGS 0.090 EURNEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.030 EURNBR XFRA US0277451086 AMERICAN NATL BANCSH. DL1 0.242 EUR1XRN XFRA TH6838010R15 STAR PETR.RE.-NVDR-BA6,92 0.002 EURMCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.040 EURDG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.031 EURH0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. PLC -,10 0.007 EUR1PK XFRA GB0009633180 DECHRA PHARMACEUT. LS-,01 0.118 EURP4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.359 EURGASF XFRA IE00BJSBCS90 GS ETF-GS A.CHI.G.BD DLDI 0.394 EUR1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.106 EUR1HO1 XFRA GB00BG11K365 REDROW PLC LS-,105 0.121 EUR32Z XFRA AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.020 EUREWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.099 EURC5P XFRA GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005 0.091 EURRPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 0.415 EURBIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 0.583 EUR83S2 XFRA GB00BGBN7C04 SSP GROUP LS-,01085 0.069 EURGNU1 XFRA MHY2685T1313 GENCO SHIP.+TRDG DL-,01 0.157 EURHSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.135 EURLIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.864 EURD4I XFRA AU000000CAJ0 CAPITOL HEALTH LTD 0.003 EURCOY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.303 EURNMN XFRA AU000000MMS5 MCMILLAN SHAKESPEARE LTD 0.202 EURIHF XFRA GB00B1N7Z094 SAFESTORE HLDGS LS-,01 0.138 EURTOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.341 EUR