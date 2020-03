FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BYQ3 XFRA IE00B2NG2T18 BARINGS IN.-B.CH.SE. ADL

C101 XFRA LU0378437767 CS-COM.FED-FDS EF.RA.I.I

C071 XFRA LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I