Die US-Notenbank sieht die Wirtschaft in den USA trotz des Auftretens des Coronavirus auf einem "mässigen bis moderatem" Wachstumskurs.Washington - Die US-Notenbank sieht die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten trotz des Auftretens des Coronavirus auf Wachstumskurs. Die US-Wirtschaft sei mit einem "mässigen bis moderatem" Tempo gewachsen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Im vorhergehenden Bericht Mitte Januar hatte sie nur von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...