UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 treibt seinen Umbau voran und konnte den Anteil des Nicht-TV-Werbegeschäfts im abgelaufenen Jahr weiter steigern. Wachstumstreiber waren das digitale und das smarte Werbegeschäft, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mit. Diese Strategie will der Konzern auch im laufenden Jahr fortsetzen und weiter investieren.



Aufgrund der Investitionen erwartet das Management für 2020 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 800 und 900 Millionen Euro und damit eventuell etwas weniger als 2019. Der Umsatz soll allerdings zulegen und zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden Euro liegen.



Im abgelaufenen Jahr ging das bereinigte operative Ergebnis wie erwartet zurück und sank um 14 Prozent auf 872 Millionen Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn legte um 66 Prozent auf 413 Millionen Euro zu. Gründe waren vor allem geringere Sondereffekte als im Vorjahr.



Der Konzern schlägt eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie vor, nach 1,19 Euro ein Jahr zuvor. ProSiebenSAt1. befindet sich im Umbau, weil der Konzern schon länger gegen bröckelnde Werbeeinnehmen kämpft./knd/jha/

