Wertpapiere von Wirecard wurden zuletzt ordentlich durchgeschüttelt, ein letztes und heftiges Mal in der zweiten Jahreshälfte 2019. Seitdem versucht sich die Aktie an einer nachhaltigen Stabilisierung oberhalb der runden Kursmarke von 10,00 Euro. Doch die Entwicklung an den Börsen in den letzten Wochen drückte die Notierungen noch einmal ein gutes Stück weit auf 110,85 Euro abwärts, womit Wirecard erneut in seinen mittelfristigen Abwärtstrend eingetaucht ist. Knapp unterhalb der Trendlinie versucht der Wert jedoch eine Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation zu vollziehen und könnte bei erfolgreicher Auflösung ein gutes Stück weit wieder ansteigen.

