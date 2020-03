Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 treibt seinen Umbau voran und konnte den Anteil des Nicht-TV-Werbegeschäfts im abgelaufenen Jahr weiter steigern. Wachstumstreiber waren das digitale und das smarte Werbegeschäft, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mit. Diese Strategie will der Konzern auch im laufenden Jahr fortsetzen und weiter investieren.Aufgrund der Investitionen erwartet das Management für 2020 ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 800 und 900 Millionen ...

