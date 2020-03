FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1-Tochter Nucom verstärkt sich mit einer Übernahme in den USA. Die E-Commerce-Tochter des MDAX-Konzerns kauft The Meet Group, die im Bereich Online-Dating- und Social-Entertainment tätig ist. Prosiebensat1 bietet 6,30 US-Dollar je Aktie, womit das US-Unternehmen mit 500 Millionen Dollar bewertet wird. Das eigene Portal Parship soll zusammen mit The Meet Group zu einem führenden Anbieter im globalen Online-Dating-Markt aufgebaut werden.

"Die Übernahme der The Meet Group zählt zu den bislang größten Prosiebensat1-Transaktionen", wird Prosiebensat1-CEO Max Conze in der Mitteilung zitiert. "Sie bringt uns unserem Ziel einen deutlichen Schritt näher, einen führenden globalen Player im Online-Dating-Markt zu schaffen."

Prosieben hält Mehrheit

Nucom umfasst neben Parship Portale wie Verivox oder Flaconi. Vor rund zwei Jahren ist der Investor General Atlantic bei Nucom eingestiegen, das Unternehmen hält rund ein Viertel der Anteile.

Prosiebensat1 und General Atlantic werden die Übernahme gemeinsam mit Cash-Beiträgen von 232 Millionen bzw. 306 Millionen Dollar finanzieren, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Nach Abschluss der Transaktion werde der deutsche Konzern 55 Prozent des fusionierten Online-Dating-Geschäfts einschließlich der ehemaligen Parship Group halten, der Anteil von General Atlantic liege dann bei 45 Prozent. Die avisierte Anteilsstruktur beinhalte den Unternehmenswert der Parship Group von 726 Millionen Euro vor dem Zusammenschluss mit The Meet Group.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2020 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.