FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Dialog Semiconductor nach bislang schwachem Kursverlauf in diesem Jahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, auch wenn das Kursziel von 44 auf 42 Euro gesenkt wurde. Die Aktie des Chipentwicklers habe die meisten Risiken mittlerweile eingepreist, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende erste Quartal sei zwar gedämpft, er rechne dann aber mit positiveren Zielen für das zweite Jahresviertel mit dann erwarteten Nachholeffekten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 16:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0059822006

