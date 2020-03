HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat nach einem Milliardenverlust vor einem schwachen neuen Jahr gewarnt. Die um Sondereffekte bereinigte Marge des operativen Ergebnisses dürfte 2020 auf zwischen 5,5 bis 6,5 Prozent zurückgehen, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Im Vorjahr war der Wert von 9,3 auf 7,4 Prozent zurückgegangen. Analysten hatten für das laufende Jahr mit 7,1 Prozent bisher deutlich mehr auf dem Zettel als das Unternehmen. Conti musste in den vergangenen Jahren mehrfach seine Erwartungen nach unten schrauben, weil das Umfeld vor allem in der Autozulieferung schwächer wurde. Auch beim Umsatz ist Conti-Chef Elmar Degenhart vorsichtiger als die Experten, hier geht das Management von 42,5 bis 44,5 Milliarden Euro Erlös für das laufenden Jahr aus, am Markt wurde bisher mit einem Wert am oberen Ende der Spanne gerechnet.



Das Umfeld werde 2020 herausfordernd bleiben, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer. Neben den Produktionsrückgängen setzten Turbulenzen aus der Coronavirus-Epidemie, weiter ungeklärte Handelskonflikte sowie drastisch verschärfte Abgasvorschriften in Europa der Automobilindustrie zu, so der Manager.



Die Dividende für das vergangene Jahr stutzt Schäfer wie erwartet von 4,75 Euro auf 4 Euro. Unter dem Strich hatte Conti vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro eingefahren nach einem Gewinn von 2,9 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Umsatz war in 2019 leicht auf 44,5 Milliarden Euro gestiegen./men/stk

