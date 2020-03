FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aussicht auf ein Rekordhoch haben am Donnerstag die Aktien von Vonovia . Nach soliden Geschäftszahlen der Immobiliengruppe stieg der Kurs auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um ein knappes Prozent auf 53,26 Euro. Die Papiere waren damit nicht mehr weit entfernt vom Rekordhoch von Mitte Februar bei 54,48 Euro.



Die Prognosen des Unternehmens für 2020 belegten die Stabilität des Immobiliensektors, sagte Analyst Neil Green von der Bank JPMorgan. Die 2019 erzielten Ergebnisse seien solide. "In diesen stark schwankenden Märkten sollte man die Vonovia-Aktie haben", riet der Analyst. Positiv stimmte ihn zudem die Aussicht auf eine baldige Klage gegen den Mietendeckel in Berlin./bek/mis

