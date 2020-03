Die Immobiliengesellschaft Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1, früher Deutsche Annington zeigt sich in sehr schwerem Markumfeld besonders stark. Die Aktie gewinnt am Mittwoch 4,64 Prozent und hat im ersten Versuch den Widerstand bei 52 Euro zu nehmen Erfolg gehabt. Am 19. Februar hat Vonovia das Allzeithoch bei 54,48 Euro markiert und jetzt läuft wohl der Versuch dieses Hoch zu knacken. Die Aktie hat am 02. März den Sprung über die 100-Tage-Linie wieder ...

