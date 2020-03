Starke Kursgewinne an der Wall Street - der Dow Jones kletterte am Mittwoch um 1.170 Zähler - und positive Vorgaben aus Asien beflügeln am Donnerstag auch den DAX. Der deutsche Leitindex dürfte mit einem Niveau um 12.175 Zähler in den Präsenzhandel starten. In Frankfurt stehen am Morgen Einzelwerte wie Vonovia (Zahlen) und HelloFresh (Indexaufstieg) im Fokus. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

