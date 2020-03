Von Alexander Osipovich

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Arbeitsministerium setzt einen Plan zur Änderung der Art und Weise aus, wie Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden. Die Lobbyarbeit von Finanz- und Wirtschaftsmedien hat damit zu einem Erfolg geführt. Das Ministerium hatte im Januar angekündigt, dass es marktbewegende Daten vor allem über das Internet veröffentlichen will, was die bisherige Praxis, bei der Medienunternehmen dieselben Daten elektronisch über Datenfeeds an Kunden weitergeben, vereiteln würde.

Die Beamten des Bureau of Labor Statistics (BLS), eine Abteilung des Ministeriums, die solche Daten generiert, argumentierten, dass die Online-Veröffentlichung der Daten für Investoren gerechter wäre. Aber die geplante Änderung führte zu der Befürchtung, dass dies die Website des BLS zum Absturz bringen könnte, weil Händler, die die Daten abrufen wollten, die Website mit Datenverkehr überfluten würden, sobald die Daten veröffentlicht würden.

Der Vorschlag hatte die Medienunternehmen überrascht. BLS-Direktor William Beach schrieb in einem Brief an die Medienorganisationen, dass die Behörde die neue Politik aufschiebe, da sie weitere Änderungen bei der Veröffentlichung der Daten in Betracht ziehe. "Wir setzen uns weiterhin für die sichere, gerechte, geordnete und rechtzeitige Verbreitung von statistischen Daten ein", schrieb er.

Ursprünglich war vorgesehen, dass das BLS diese Woche mit der Veröffentlichung von Daten über seine Website beginnen sollte. Das bedeutete, dass die Veröffentlichung der monatlichen US-Beschäftigungszahlen am Freitag - ein Bericht, der sich oft auf den Finanzmarkt auswirkt - nach dem neuen Ansatz behandelt worden wäre. In der vergangenen Woche gab das BLS einen Brief heraus, in dem es erklärte, dass es die Umsetzung der Änderungen bis zum 9. März verzögert habe. Der Brief vom Mittwoch verschiebt die Anpassungen auf unbestimmte Zeit.

Dow Jones & Co. - Muttergesellschaft des Wall Street Journal sowie dieser Nachrichtenagentur - gehört zu den Finanzmedienunternehmen, die die Daten des BLS über elektronische Datenfeeds verbreiten.

Anfang Februar beschwerte sich eine Anwaltskanzlei, die fünf Finanzmedienunternehmen vertritt, über die Änderungen des BLS. Die Änderungen "könnten das Risiko einer Marktstörung wesentlich erhöhen", da die Gefahr bestehe, dass die BLS-Website abstürzt oder von Hackern angegriffen wird, warnte sie. Der Brief wurde im Namen von Associated Press, Bloomberg LP, Dow Jones, Market News International und Thomson Reuters geschrieben.

Journalisten von akkreditierten Medienunternehmen erhalten in sicheren Räumen, die "Lockups" genannt werden, vorab Einblick in die Wirtschaftsdaten. Die ursprüngliche Idee hinter den Lockups war es, den Medien Zeit zu geben, Artikel zur Analyse der Daten zu verfassen und diese gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Daten zu publizieren.

Mit den geplanten Änderungen des Arbeitsministeriums wären Journalisten immer noch in einen Lockup eingelassen worden, um die Daten frühzeitig einzusehen, aber es wäre ihnen nicht gestattet gewesen, elektronische Geräte in den Raum zu bringen. Das hätte Medienunternehmen effektiv davon abgehalten, Daten an ihre Kunden zu dem Zeitpunkt freizugeben, zu dem das Ministerium die Veröffentlichung genehmigt.

Hochfrequenzhändler können davon profitieren, indem sie marktbewegende Daten erhalten und diese für die Ausführung von Handelsaufträgen in Sekundenbruchteilen nutzen, bevor andere reagieren können, obwohl nach Aussage von Händlern nur wenige Firmen über die für solche Strategien erforderliche ausgefeilte Technologie verfügen.

Lockups waren im Laufe der Jahre Gegenstand regelmäßiger Kontroversen, die bis in die Amtszeit von Präsident George W. Bush zurückreichen. Das BLS hat überprüft, ob bestimmte Lockup-Teilnehmer legitime Medienorganisationen waren. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchten auch, ob Medienunternehmen oder Händler gegen die Regeln des Insiderhandels verstoßen haben, indem sie Zugang zu den Daten erhielten, bevor diese formell freigegeben waren.

