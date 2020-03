FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future baut am Donnerstag im Verlauf seine Verluste etwas aus. "Oberhalb 12.200 Punkten steigt die Abgabebereitschaft", so ein Derivate-Händler. Die Charttechniker der Commerzbank gehen davon aus, dass der Abbau der überverkauften technischen Lage noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Daher sollte sich die aktuell laufende volatile Stabilisierung zeitlich ausweiten. Als nächsten Widerstand nennen die Charttechniker die Marke bei 12.280 Zählern.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 61,5 auf 12.177 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.219,5 und das Tagestief bei 12.133,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 8.140 Kontrakte.

March 05, 2020 02:43 ET (07:43 GMT)

