Die europäischen Leitbörsen konnten am Mittwoch an die bislang positive Wochenbilanz anknüpfen und weiter zulegen. Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 1,4% aus dem Handel, der CAC 40 verbesserte sich um 1,3%, der Dax konnte um 1,2% vorrücken und der FTSE 100 gewann 1,5% dazu. Die Erholung war bei den meisten Branchen sichtbar, lediglich im Reise- und Freizeitsektor blieb die Stimmung gedämpft, hier kam es zu einem Abschlag von 1,6%, immer mehr Fluglinien streichen Flüge auf Grund des sich nach wie vor ausbreitenden Corona-Virus. Am besten schlug sich der Sektor der Versorger, hier kam es zu einem Anstieg von 4,0%, wobei besonders der italienische Stromkonzern Enel gesucht war, der mit einem Plus von 5,7% der beste Wert im EuroStoxx war. Die ...

