Bei der Addiko Bank ist es zu einer Änderung im Aktionärskreis gekommen. Wie Veröffentlichungen zu entnehmen ist, hat das Private Equity Haus Advent den Anteil von 44,99 auf nunmehr 36,60 reuziert, dafür hat die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) einen Anteil in der Höhe von 8,4 Prozent gemeldet. Die Erklärung dazu: Die EBRD hielt bislang eine Minderheitsbeteiligung von 18,67% am Grundkapital der AI Lake (Luxembourg) Holding S.à r.l. ., die indirekt 44,99% der Aktien an der Addiko Bank AG hielt. Aufgrund einer Umstrukturierung hat EBRD ihre gesamte Beteiligung an der AI Lake (Luxembourg) Holding S.à r.l., wobei diese keine kontrollierende Beteiligung an der Addiko Bank AG vermittelt oder gewährt hat, pro rata in Aktien an der Addiko ...

