In der Zeit bis zum 25. April können Blumen gesammelt werden - und zwar je fünf Euro Einkaufswert in einem Büsch-Fachgeschäft gibt es eine Blume als Aufkleber. Diese Blumen werden eingepflanzt, das heißt, sie werden auf eine Teilnahmekarte geklebt. Ist die Karte mit 12 Blumen bestückt, kann sie in einem Büsch-Fachgeschäft der Wahl abgegeben werden. Damit nimmt man an der Eintrittskarten-Verlosung teil. Der Clou: Bei Abgabe der vollen Karte erhält der Teilnehmer zudem ein "Büsch Bienchen" (das ist ein Milchbrötchen mit Schokostücken) gratis.



"Wir freuen uns riesig auf die Landesgartenschau. Hier sind wir seit 30 Jahren zu Hause. Kamp-Lintfort hat erfolgreich den Strukturwandel umgesetzt und kann nun allen Gästen zeigen, wie schön diese Stadt ist. Die Stadt war seit der Gründung unseres Unternehmens immer unser Partner - und nun sind wir gern Partner dieser großartigen Initiative. Gern möchten wir nun unseren Kunden mit der Kartenverlosung einen Besuch ermöglichen", erläutert Geschäftsführer, Bäckermeister und Brot-Sommelier Norbert Büsch.



Büsch auch auf der LAGA



Wenn die Landesgartenschau am 17. April ihre Tore öffnet, wird die Handwerksbäckerei vor Ort dabei sein und im Bauernhofcafé des Landwirtschaftsverbandes mit einem vielfältigen Programm über interessante Themen informieren.



So können beispielsweise im "Grünen Klassenzimmer" Kinder backen, Erwachsene bei einem Blechkuchen-Wettbewerb mitmachen oder sich von Norbert Büsch zeigen lassen, wie man mit Urgetreide backt. Sogar fünf Brot-Sommelier-Abende finden auf der Landesgartenschau statt. "Wir haben uns vieles einfallen lassen, was den Besuchern sicher Freude machen wird", verspricht Norbert Büsch.



Damit auch die Laga-Idee von Kamp-Lintfort in viele Orte getragen wird, hat die Handwerksbäckerei für den Verkauf Tüten mit der Verlosungs-Aktion bedruckt und ihre Fachgeschäften mit eigenem Blumenschmuck mit dem LAGA-Motiv und "Büsch - Wir sind dabei" dekoriert.



