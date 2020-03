FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Merck KGaA sind am Donnerstag nach Geschäftszahlen und dem Ausblick für 2020 um bis zu 6 Prozent auf 121,50 Euro geklettert. Bei 125,95 Euro hatten sie im Vormonat ein Rekordhoch markiert, bevor auch die Papiere der Darmstädter die Coronavirus-Krise erwischte. Zuletzt legten die Aktien am Donnerstag noch um gut drei Prozent zu.



Analyst Richard Vosser von der Investmentbank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von starken Ergebnissen. Nach dem Ausblick könnten die meisten Experten ihre Schätzungen fast unverändert lassen./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

