BANGKOK (dpa-AFX) - Thailand empfiehlt Reisenden aus bestimmten Ländern, sich wegen des neuen Coronavirus nach der Ankunft in dem südostasiatischen Land für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu begeben. Dies gilt auch bei Einreisen aus Deutschland. Dabei handelt es sich um eine Empfehlung. Urlauber werden also nicht verpflichtet, in ihrem Hotel zu bleiben. Das thailändische Gesundheitsministerium forderte am Donnerstag bestimmte Einreisende außerdem dazu auf, Menschenansammlungen zu vermeiden.



Neben Deutschland sind laut einer Liste der zuständigen thailändischen Behörde Einreisen aus folgenden Ländern mit Fällen der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen: China, Hongkong, Macau, Taiwan, Südkorea, Japan, Singapur, Italien, Iran und Frankreich.



Um die Einreise aus solchen Ländern hatte es in den vergangenen Tagen in Thailand Verwirrung gegeben. Das Gesundheitsministerium löschte eine Mitteilung von seiner Facebook-Seite. Danach rätselten viele, was für Touristen gilt. In Thailand selbst gibt es bislang 47 bekannte Fälle des neuen Virus. Laut der Behörden wird bei allen Einreisenden am Flughafen auf Fieber kontrolliert./ca/DP/jha