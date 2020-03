Der GBP/USD kehrte am Mittwoch seine frühe Talfahrt in den Bereich der 1,2770 um und stieg innerhalb des Tages um über 100 Pips, womit die jüngste Erholung von den am vergangenen Freitag gesetzten Viermonatstiefstständen fortgesetzt wurde. Haresh Menghani von FXStreet analysiert das Cable aus technischer Sicht. Wichtige Zitate "Das wiederholte Abprallen ...

