Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang äußert sich zum neuen BDI-Quartalsbericht Deutschland anlässlich der wegen des Corona-Virus steigenden Sorgen um die Konjunktur: "Sinkende Exporte bremsen Wirtschaftswachstum aus"-"Sinkende Exporte und abnehmende Investitionen in Ausrüstungenbremsen das Wirtschaftswachstum aus. Nur aufgrund von statistischenEffekten ist ein Mini-Wachstum von einem halben Prozent imVorjahresvergleich möglich. Die preis- und kalenderbereinigteWirtschaftsleistung dürfte im laufenden Jahr stagnieren. -Die Bundesregierung sollte mit einem Paket an kurzfristigenMaßnahmen für betroffene Branchen und an mittelfristigenwachstumsförderlichen Reformen bei Investitionen und Steuern dasVertrauen der Wirtschaft und der Bürger stützen. -Der deutschen Industrie droht die längste Rezession seit derWiedervereinigung. Die Industrieproduktion ist bereits das sechsteQuartal in Folge zurückgegangen, zuletzt im vierten Quartal 2019 um5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. -Der Mix aus schwacher weltwirtschaftlicher Entwicklung,gestiegener globaler Unsicherheit und unterausgelastetenProduktionskapazitäten bremst Investitionen. Wir rechnen mit einemRückgang der Ausrüstungsinvestitionen um drei Prozent. -Noch stützen binnenwirtschaftliche Faktoren die Konjunktur. Diestabile Arbeitsmarktlage stützt weiterhin die private Kaufkraft. DieBaukonjunktur bleibt dank hohem Bedarf an Wohnungen und Infrastrukturweiter in Schwung. Die Investitionen in Bauten werden um 2,5 Prozentsteigen." Zum Quartalsbericht gelangen Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/quartalsbericht-deutschland-qi-2020/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4538251