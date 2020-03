Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) wird für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dies ist eine Senkung um knapp 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,19 Euro). ProSiebenSat.1 Media verfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 eine Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung in Höhe von circa 50 Prozent des adjusted ...

