Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute treffen die Investoren auf ein großes Angebot an Emissionen durch die Schatzämter Spaniens und Frankreichs, so die Analysten der Helaba.Bei der Versteigerung der zehnjährigen SPGB könnten die Investoren mit einer Rendite um die 0,2% rechnen. Damit liege der Renditevorsprung gegenüber deutschen Bundeswertpapieren bei 82 BP. In Frankreich liege die 10-jährige Renditedifferenz momentan bei 31 BP. Die Abwärtstrends von Anfang 2019 seien in beiden Ländern überschritten. (05.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...