InnoTec TSS AG gibt vorläufige ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekannt

05.03.2020

Die InnoTec TSS AG hat nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses im Geschäftsjahr 2019 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 12,7 Mio. Euro (Vorjahr 12,1 Mio. Euro) erzielt. Dies liegt oberhalb der letzten Prognose. Der Konzernumsatz liegt bei 100,1 Mio. Euro (Vorjahr 97,0 Mio. Euro). Die vorgenannten Ergebnis- und Umsatzangaben für das Geschäftsjahr 2019 sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen und testierten Geschäftszahlen, die von den vorstehenden Ergebnis- und Umsatzangaben für das das Geschäftsjahr 2019 abweichen können, werden mit dem Geschäftsbericht 2019 am 30. April 2020 unter www.innotectss.de veröffentlicht.

Düsseldorf, 05.03.2020