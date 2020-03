Köln (ots) - Der Koch-King hat eine neue Frau an seiner Seite! Wenn Steffen Henssler im Frühjahr mit frischen Folgen "Grill den Henssler" und brandheißen Herausforderern zurückkehrt, begrüßt erstmals Laura Wontorra als neue Moderatorin die Zuschauer der beliebten Koch-Show bei VOX.Wettkämpfe zu moderieren ist für Laura Wontorra nicht neu. Seit 2016 steht sie als Teil des Moderations-Trios von "Ninja Warrior Germany" (RTL) vor der Kamera und begrüßt seit 2017 fußballbegeisterte Zuschauer bei "100% Bundesliga" (NITRO). Auch für die VOX-Zuschauer ist die 30-Jährige kein unbeschriebenes Blatt: Im Finale der Frühjahrsstaffel 2019 von "Grill den Henssler" trat sie im Promiteam bereits zum zweiten Mal selbst gegen Steffen Henssler an - damals musste sich ihr Team geschlagen geben. Jetzt wechselt sie die Seite und wird dem Star-Koch als neue Moderatorin auf die Finger schauen und den prominenten Hobby-Köchen während des Battles auf den Zahn fühlen.Laura Wontorra über ihre neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe. Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von 'Grill den Henssler': Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!"Auch Steffen Henssler freut sich auf die kommende Zusammenarbeit vor der Kamera: "Gegen Laura Wontorra habe ich bereits bei 'Grill den Henssler' gekocht und schon das hat viel Spaß gemacht. Dass sie jetzt als Moderatorin zurückkehrt, freut mich sehr."Über "Grill den Henssler"Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Prominente, Steffen Henssler im hitzigen Koch-Wettkampf - moderiert von Laura Wontorra - den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt - und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das "Grill den Henssler"-Jury-Trio um Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinn für erstklassige Gerichte wird die knallharte Jury nicht nur den prominenten Hobby-Köchen, sondern auch Steffen Henssler Qualität auf höchstem Niveau abverlangen."Grill den Henssler" wird von ITV Studios Germany GmbH im Auftrag von VOX produziert.Pressekontakt:Janine JannesMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74410janine.jannes@mediengruppe-rtl.deLukas JahnMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74409lukas.jahn@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4538308