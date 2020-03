Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgruppe Plansecur will in der neuen Dekade Frauen verstärkt in den Fokus rücken. Damit soll dem zunehmenden Einfluss von Frauen in der Gesellschaft deutlicher als bisher Rechnung getragen werden. Der "Female Shift" drückt sich bei Plansecur in zwei Richtungen aus: Erstens möchte das Unternehmen mehr Beraterinnen an sich binden, und zweitens verstärkt Finanzprodukte anbieten, die Frauen-spezifischen Anforderungen besser genügen."Frauen legen bei der Finanzplanung häufig Wert auf andere Kriterien als Männer", erklärt Plansecur-Beraterin Birgit van Aken. Sie fährt fort: "In der Beratungspraxis bedeutet dies, dass Beraterinnen in der Begleitung ihrer Kunden teilweise andere Maßstäbe anlegen als ihre männlichen Kollegen. Daher ist es folgerichtig, wenn moderne selbstständige Frauen eher von einer Beraterin als einem Berater in Finanzfragen begleitet werden. Darüber hinaus fühlen sich auch Paare häufig bei einer Beraterin gut aufgehoben, weil Frauen oftmals als empathischer empfunden werden, besser zuhören und sich besser in Lebenssituationen einfühlen können."Darüber hinaus will Plansecur den "weiblichen Faktor" auch stärker in seine Beratungskonzepte einfließen lassen. Birgit van Aken erläutert: "Eine Beratung für berufstätige Frauen hat Aspekte wie Babypause oder Familienteilzeit, auch für den Vater, zu berücksichtigen. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Frau hierfür in der Regel mehr Verständnis aufweist als ein Mann." Birgit van Aken weiß aus ihrer Beratungspraxis, dass der Bruch im Berufsleben häufig kommt, wenn die Phase der Familiengründung beginnt. Trotz immer besser werdender Rahmenbedingungen ziehen Frauen sich dann oft in Übereinstimmung mit ihren Partnern aus Führungsaufgaben oder von ihrem begonnenen Karriereweg ganz oder in Teilzeit zurück.Aufgrund dieser Beobachtungen stellt Birgit van Aken heraus: "Die heutige Frauengeneration ist ambitionierter als je zuvor. Für die modernen Frauen bedeutet Emanzipation konkret Freiheit der Wahl, aktive Teilhabe, gleiche Chancen, gleiche Entlohnung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.""Wir erleben eine zunehmende Feminisierung unserer Gesellschaft und es ist daher konsequent für uns bei Plansecur, diesem Megatrend künftig stärker Rechnung zu tragen", resümiert Birgit van Aken.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/4538329