Gold-Calls mit neuen Chancen

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyEDEL" veröffentlichten Analyse bietet sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157) die Chance auf eine Ausweitung des Kursanstieges. Hier die Analyse:

"Rückblick: Der Goldpreis konnte sich in den Vorwochen stark nach oben bewegen und erreichte ein neues Hoch bei 1.689 USD. Davon ausgehend wurde eine Konsolidierung eingeleitet, welche zwischenzeitlich unter den steileren mittelfristigen Aufwärtstrend führte.

Ausblick: Nachdem der Aufwärtstrend dynamisch zurückerobert wurde, bietet sich die Chance, die Rally weiter auszudehnen. Spielraum wäre bis in den Bereich der 1.689 USD gegeben. Gelingt der Anstieg auf ein neues Hoch, könnte sich der Weg bis 1.800 USD öffnen. Abgaben unter 1.535 USD sollten vermieden werden, dass dies das Chartbild auch mittelfristig eintrüben könnte."

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 1.689 USD ansteigen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.650 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf den Goldpreis mit Basispreis bei 1.650 USD, Bewertungstag 15.5.20, BV 0,1, ISIN: DE000SR6MF20, wurde beim Goldpreis von 1.643 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,115 USD mit 4,08 - 4,09 Euro gehandelt.

Gelingt dem Goldpreis in spätestens zwei Wochen ein Anstieg auf 1.689 USD aus, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,01 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.605 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.605 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX9GXU1, wurde beim Goldpreis von 1.643 USD mit 3,52 - 3,53 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis ein Anstieg auf 1.689 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 7,53 Euro (+113 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de